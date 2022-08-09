بالزغاريد والدعاء..كيف ودعت والدة الشاب إبراهيم النابلسي ابنها الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي؟ (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: بالزغاريد والدعاء، ودعت ابنها والدة الشاب المطارد الفلسطيني، إبراهيم النابلسي، الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي اليوم في نابلس، مؤكدة أن “هناك مئة إبراهيم غيره”.

وقالت والدة إبراهيم النابلسي أمام حشد من الناس: “إبراهيم قتلوه..بالعكس..هناك 100 إبراهيم غيره..كلكم إبراهيم..الحمد الله..إبراهيم انتصر”.