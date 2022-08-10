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لحظة حرجة.. شاهد بطولة سعودي ينقذ طفلاً كادت تدهسه الإبل

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 1:27 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
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لحظة حرجة.. شاهد بطولة سعودي ينقذ طفلاً كادت تدهسه الإبل

كل الوطن – فريق التحرير: في عمل بطولي تدخل شاب سعودي يدعى محمد عيد الوابصي البلوي، لإنقاذ حياة طفل سقط من على ظهر جمل وكاد يدهسه في سباق للهجن في مدينة تبوك شمال السعودية.

وفي التفاصيل، كان الطفل متعلقا بركاب الجمل إلا أن الشاب قام بسرعة البرق بإلقاء نفسه من السيارة والإمساك بالصغير الذي كان لا يزال ممسكا برسن المطية وهي تركض أثناء سباق في ميدان بداء.

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وروى البلوي في حوار مع “العربية.نت” ما حدث قائلاً “إنه عند انطلاق السباق بمسافة بسيطة لاحظ أن الشداد المثبت على الإبل (القعود) الذي يمتطيه الهجان مشاري فالح عاصي الوابصي بدأ يتحرك ويهتز، وتم النداء على الراكب لتخفيف سرعة الجمل وإيقافه لإعادة تثبيت الشداد، ولكن الإبل لم يستجب للراكب بسبب أن جمالا أخرى تجري خلفه”.

كما تحدث عن خطورة الموقف فقال “الأمر خطيرا جداً على الراكب لأنه متحزم بالشداد وأصبحنا في لحظه حرجه جداً، وكان لزاماً علينا أن نتدخل لإيقاف الإبل وإنقاذ الراكب بأي طريقة كانت”.

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