وفاة الفنان الأردني داود جلاجل

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الثقافة الأردنية وفاة الممثل داود جلاجل عن عمر ناهز 75 عاما، مشيرة إلى أن الراحل أحد أبرز وجوه الدراما التلفزيونية خلال العقود الأربعة الماضية.

ويعد داوود جلاجل أحد ألمع النجوم الأردنيين في الدراما والمسرح، ومن الرواد المؤسسين للحركة الدرامية في الستينيات، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي الأردني، وفق وزارة الثقافة.

وبدأ جلاجل مشواره الفني مبكرا حيث شارك في تجربة سينمائية عام 1969 مع المخرج عبد الوهاب الهندي لم تحقق الصدى المأمول ليركز جل مجهوده في المسرح والتلفزيون.

من أشهر المسلسلات التي قدمها (بلقيس) و(الرمح والصخرة) و(جلوة راكان) و(الرحيل) و(حنايا الغيث) و(نيران البوادي) و(رياح الليل)‭‭‬‬ و(طرفة بن العبد) و(نوف) وكذلك المسلسل الساخر (العلم نور) عن أهمية التعليم.

*العربية نت