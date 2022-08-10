حادث مروع بالطائف.. سقوط سيارة من “الهدا” بداخلها 3 أشخاص

كل الوطن – فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني حادثة سقوط مركبة بداخلها ثلاثة أشخاص من مطل جبلي في “الهدا” مدينة الطائف غرب السعودية.

فقد تلقى الدفاع المدني بمحافظة الطائف، بلاغًا يفيد بسقوط مركبة من نوع مازدا، وبداخلها ثلاثة أشخاص، من مطل جبلي بالهدا حيث انتقلت فِرق الدفاع المدني لمباشرة الواقعة، وعثرت على الجثة الأولى، وبعد بحث ثم العثور على الجثتين الآخريين.

سقوط مركبة بداخلها ثلاثة أشخاص من مطل جبلي بـ #الهدا في محافظة #الطائف ، الموقع الذي سقطت منه المركبة يوجد به ضباب كثيف، يعيق الرؤية، والدفاع المدني عثر على شخص متوفي، وما زالت فِرق الإنقاذ في الموقع للبحث عن الشخصَيْن الآخرَيْن. pic.twitter.com/lsozss98pi — ✪ عناوين الطائف (@taif_an) August 8, 2022

وكان الدفاع المدني في الطائف قد عثر على الشخص الثالث متوفى في وقت سابق من صباح اليوم (الثلاثاء).

يذكر أن الموقع الذي سقطت منه المركبة يوجد به ضباب كثيف يعيق الرؤية ما تسبب في سقوط المركبة.

إغلاق طريق الهدا

إلى ذلك، تم إغلاق طريق الهدا من الاتجاهين خلال الأيام القليلة الماضية تحسبا لأي متغيرات في الطقس وانعدام الرؤية.

ثم أعادت الجهات المختصة، فتح طريق “الهدا” في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية على “تويتر”، أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد أن نبّهت الجهات المعنية إلى إغلاقه احترازيًا بسبب هطول الأمطار على الهدا.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت لتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، والتي من بينها هطول أمطار غزيرة بمعظم المدن خاصة الجنوبية والغربية.