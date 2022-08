في 45 ثانية.. شاهد لصوصاً يسرقون مجوهرات بمليوني دولار

كل الوطن – فريق التحرير: في وقت قياسي لم يتجاوز الدقيقة.. نفّذ 4 لصوص سطواً مسلحاً في وضح النهار على محل للمجوهرات في مدينة نيويورك الأميركية، وعمدوا إلى تحطيم خزائنه وسرقة محتوياتها، حسب ما رصدته كاميرات المراقبة المثبتة داخل وخارج المحل.

وأظهر مقطع فيديو اللصوص الذين كانوا يرتدون أقنعة خلال سرقتهم مجوهرات تزيد قيمتها على مليوني دولار، حسبما ذكرته صحيفة “نيويورك ديلي نيوز”.

🚨WANTEDimage001.pngfor a Robbery at Rocco's Jewelry located at 2521 Webster Avenue #fordham#bronx On 8/05/22 @ 2:38 PM Reward up to $3500 Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcallpic.twitter.com/uUdfFHRjzj

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 6, 2022