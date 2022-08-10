ميزة جديدة من واتساب ستنقذك من الإحراج.. بشرط واحد!

كل الوطن – فريق التحرير: إذا أرسلت نصاً غير ملائم بصورة مخجلة موجهاً إلى صديقك، أو رئيسك في العمل؟ الآن لديك بعض الوقت الإضافي لحفظ ماء الوجه وحذفه، إذا كنت تستخدم واتساب، على الأقل.

إذ أعلنت الشركة أمس الاثنين، أن مستخدمي واتساب لديهم الآن ما يزيد قليلاً عن يومين بعد إرسال رسالة لحذفها بدلاً من ساعة واحدة فقط، وفقاً لما ذكره موقع “The Verge”.

لبدء استخدام الميزة الجديدة الآن، افتح مجموعة واتساب أو الدردشة الفردية، حيث أرسلت الرسالة (أو الرسائل). تأكد من الضغط مع الاستمرار على المحتوى الذي تريد التخلص منه، ثم انقر على “حذف”، ثم حدد إما “حذف للجميع” أو “حذف لي”.

قبل أن تبدأ في عملية حذف، كن على دراية بأن هناك مشكلة (طفيفة): يجب أن يكون جميع المستلمين قد حصلوا على آخر إصدار من واتساب حتى تنجح العملية، ولن تتلقى إشعاراً بالفعل إذا لم يتم حذف الرسالة.

مع ذلك، قد تكون هذه الميزة الجديدة مفيدة وقد تساعد واتساب في الحصول على ميزة طفيفة على خدمة الرسائل الفورية iMessage من أبل.

على الجانب الآخر، لا تزال أبل لا تقدم هذه الإمكانية، ولن تفعل ذلك إلا عندما يتم إصدار تحديث أنظمة تشغيل آيفون وiPad وMac الجديدة، ربما هذا الخريف.

في الوقت الحالي، فإن الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 16 يمنح المستخدمين دقيقتين فقط لحذف الرسائل – وطالما قام المستلمون بتنزيل الإصدار التجريبي أيضاً.