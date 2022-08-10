تعرف على الفنانتين بطلتا فيلم محمد رمضان المثير للجدل

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن المخرج ماندو العدل عن بدء تصوير فيلمه الجديد “عالزيرو”، والذي يجمع للمرة الأولى الفنانة نيللي كريم مع الفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم.

وعرض ماندو العدل عبر حسابه الرسمي في (فيس بوك) منشوراً كتب فيه: “بسم الله الرحمن الرحيم… أول يوم تصوير فيلم “عالزيرو”، تأليف مدحت العدل وإنتاج جمال العدل، محمد رمضان ونيللي كريم، ونجوم كتير فيلمي الخامس يا كريم يا رب”، وفق (لها).

ويضم الفيلم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: نيللي كريم ومحمد رمضان، مع ترشيح إلهام شاهين للانضمام الى فريق العمل، وتم تغيير اسم الفيلم من “بطل عادي” إلى “عالزيرو”.

وشارك ماندو العدل في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل “فاتن أمل حربي” الذي حقق نجاحاً باهراً منذ عرض أولى حلقاته، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وبطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين… وتدور أحداثه حول معاناة المرأة في محكمة الأسرة.