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مصر.. حكم “واجب النفاذ” بحبس مرتضى منصور

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الخميس 11 أغسطس 2022 - 2:10 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
Embargoed until October 16, 2015 - 03:00 GMT / TO GO WITH AFP STORY BY JAY DESHMUKH - Egyptian Zamalek football club chief Mortada Mansour (C) arrives for a campaign meeting of his son Ahmed Mortada Mansour, candidate for the liberal Free Egyptians Party for the parliamentary elections, on October 9, 2015 in the capital Cairo. Egyptians begin voting on October 18, 2015 for a new 596-member parliament, the first since the previous assembly was dissolved in June 2012. The liberal Free Egyptians Party, founded by telecoms tycoon Naguib Sawiris -- who has offered to buy an island off Greece or Italy to shelter people fleeing from war ravaged Syria -- has 231 candidates contesting across Egypt's 27 provinces. AFP PHOTO/ MOHAMED EL-SHAHED (Photo by MOHAMED EL-SHAHED / AFP)
Embargoed until October 16, 2015 - 03:00 GMT / TO GO WITH AFP STORY BY JAY DESHMUKH - Egyptian Zamalek football club chief Mortada Mansour (C) arrives for a campaign meeting of his son Ahmed Mortada Mansour, candidate for the liberal Free Egyptians Party for the parliamentary elections, on October 9, 2015 in the capital Cairo. Egyptians begin voting on October 18, 2015 for a new 596-member parliament, the first since the previous assembly was dissolved in June 2012. The liberal Free Egyptians Party, founded by telecoms tycoon Naguib Sawiris -- who has offered to buy an island off Greece or Italy to shelter people fleeing from war ravaged Syria -- has 231 candidates contesting across Egypt's 27 provinces. AFP PHOTO/ MOHAMED EL-SHAHED (Photo by MOHAMED EL-SHAHED / AFP)

كل الوطن – فريق التحرير: قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر، الأربعاء، بتعديل حكم حبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، في القضية وتقدم مرتضى باستئناف على الحكم

وحسب ما نقلت صحيفة “الشروق” القاهرية نقلا عن المستشار القانوني للأهلي، محمد عثمان، فإن حكم المحكمة الاقتصادية الصادر اليوم “واجب النفاذ”.

وأوضح عثمان أن التقدم بطعن أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ العقوبة.

وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية، قضت في قضية أخرى مشابهة، بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب.

وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.

ورفع الخطيب دعوتين قضائيتين أمام المحكمة العام الماضي، اتهم فيهما رئيس الزمالك بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الاعلام.

وتثير القضايا المرفوعة من رئيس النادي الأهلي، وآخرين، ضد منصور اهتماما واسعا في مصر، بالنظر إلى شخصيتي المدعي والمدعى عليه.

وكان الخطيب، النجم الكروي المعتزل، أقام دعوات قضائية ضد منصور، متهمًا إياه بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن منصور، 70 عاما، وهو محام شهير، يتولى رئاسة الزمالك منذ عام 2014 حتى اليوم، باستثناء عام واحد جرى خلاله حل مجلسه في نوفمبر 2020، قبل أن يعود لرئاسة “القلعة البيضاء” بالفوز في انتخابات الرئاسة التي جرت في فبراير الماضي.

المصدر: الحرة

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