قطر تحذف اسم “إسرائيل” من الموقع الخاص ببيع تذاكر كأس العالم رياضة

كل الوطن – فريق التحرير: في خطوة أثارت الكيان المحتل، وبدأت وسائل إعلامه التبرير واختلاق الأعذار، قررت قطر عدم إدراج اسم “إسرائيل” في الموقع المخصص لبيع تذاكر وحزم الضيافة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ضمن الخارطة الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

واختارت قطر إدراج اسم “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، في الموقع الذي يتضمن عناوين لوكلاء المبيعات في عدد من دول المنطقة، الذين أبرم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعاقدا معهم.

ويظهر الموقع أن شركة “وينتر هيل للضيافة” أدرجت اسم فلسطين، بينما لم تدرج اسم “إسرائيل”.

صحيفة عبرية تبرر

وتعليقا على ذلك، ادعت صحيفة جيروسالم بوست”، أن الموقع قرر في وقت لاحق حذف اسم “الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

من جهتها قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن عدم إدراج اسم “إسرائيل”، والاستعاضة عنه باسم “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، أثار اندهاش رجال الأعمال الإسرائيليين الذين دخلوا الموقع وفوجئوا من اختفاء اسم “إسرائيل”.

المصدر: وكالات