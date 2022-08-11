لبنان.. احتجاز مواطنين وموظفين بقوة السلاح في أحد البنوك (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن مواطنا يحتجز مواطنين وموظفين بقوة السلاح في أحد البنوك في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، مطالبا بالحصول على وديعته المالية، وقد فرض الجيش طوقا أمنيا.

وذكر موقع “ليبانون ديبايت” أن فرع “فدرال بنك” في منطقة الحمرا، تعرض إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلح طالب بتسليمه أمواله وبحوزته مادة شديدة الالتهاب مهددا بإشعال نفسه ومن في الفرع، وأطلق 3 طلقات نارية تحذيرية.

وحضرت القوى الأمنية ولكنها لم تدخل إلى المصرف بسبب إقفاله من المعتدي.

وحسب المعلومات فإن منفذ عملية الاحتجاز يبلغ من العمر 42 عاما، ويوجد في حسابه في المصرف 210 آلاف دولار أمريكي، أما شقيقه فيوجد في حسابه 500 ألف دولار أمريكي.

وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين بأن منذ عام 2019، هربت المصارف الأموال إلى حسابات أصحاب المصارف والسياسيين خارج لبنان، مبينة أن “بنك فدرال يحتجز وديعة بقيمة 200 ألف دولار للمودع المسلح، والمودع مصر على الحصول على وديعته”.

مواطن يحجز الناس والموظفين في بنك فيدرال فرع عبد العزيز – الحمرا – وحسب ما نقال شاهد ميداني أنه الآخير يحتجزهم بقوة السلاح، وحضرت القوى الأمنية وعمل الجيش على تطويق المكان.#ميدان_برسpic.twitter.com/8vAGT26nTr — midanpress (@midan_press) August 11, 2022

وأضافت: “على مدى 3 سنوات حاول المودع طلب وديعته من المصرف لكن المصرف رفض تحرير الوديعة”، مشيرة إلى أن “والد المودع موجود في المستشفى ويحتاج علاجا بقيمة 50 ألف دولار”.

على مدى ٣ سنوات حاول المودع طلب وديعته من المصرف لكن المصرف رفض تحرير الوديعة — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) August 11, 2022

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