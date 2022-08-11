  1. الرئيسية
  2. »
  3. كُل الأخبار

لبنان.. احتجاز مواطنين وموظفين بقوة السلاح في أحد البنوك (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : الخميس 11 أغسطس 2022 - 1:48 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتكُل الأخبار
لبنان.. احتجاز مواطنين وموظفين بقوة السلاح في أحد البنوك (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن مواطنا يحتجز مواطنين وموظفين بقوة السلاح في أحد البنوك في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، مطالبا بالحصول على وديعته المالية، وقد فرض الجيش طوقا أمنيا.
وذكر موقع “ليبانون ديبايت” أن فرع “فدرال بنك” في منطقة الحمرا، تعرض إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلح طالب بتسليمه أمواله وبحوزته مادة شديدة الالتهاب مهددا بإشعال نفسه ومن في الفرع، وأطلق 3 طلقات نارية تحذيرية.

وحضرت القوى الأمنية ولكنها لم تدخل إلى المصرف بسبب إقفاله من المعتدي.

وحسب المعلومات فإن منفذ عملية الاحتجاز يبلغ من العمر 42 عاما، ويوجد في حسابه في المصرف 210 آلاف دولار أمريكي، أما شقيقه فيوجد في حسابه 500 ألف دولار أمريكي.

وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين بأن منذ عام 2019، هربت المصارف الأموال إلى حسابات أصحاب المصارف والسياسيين خارج لبنان، مبينة أن “بنك فدرال يحتجز وديعة بقيمة 200 ألف دولار للمودع المسلح، والمودع مصر على الحصول على وديعته”.

وأضافت: “على مدى 3 سنوات حاول المودع طلب وديعته من المصرف لكن المصرف رفض تحرير الوديعة”، مشيرة إلى أن “والد المودع موجود في المستشفى ويحتاج علاجا بقيمة 50 ألف دولار”.

أخبار لبنان

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة