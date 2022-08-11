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اعترافات قاتل سلمى بهجت: اتهمتني بالكفر وهددتها بتشويه سمعتها
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : الخميس 11 أغسطس 2022 - 2:26 مساءً
كل الوطن - فريق التحريرجرائم وحوادث
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قطر تحذف اسم “إسرائيل” من الموقع الخاص ببيع تذاكر كأس العالم ...
مصر.. حكم “واجب النفاذ” بحبس مرتضى منصور
مفاجأة حول “مادة الخنافس” الموجود في أشهر مشروب مصري بعد رفضه في...
100 مشارك بأولى ورش “صنع في السعودية” للجهود التسويقية
تقرير عاجل من مصر لمجلس الأمن حول شقوق خطيرة في سد النهضة
مصر.. مفاجآت جديدة في قضية قتل نيرة أشرف وارتكاب الجريمة تحت تأثير...
“وشم اسمها على صدره”.. اعترافات المتهم في جريمة “فتاة الزقازيق” بمصر
جنود إسرائيليون ينكلون بفتى فلسطيني جريح في الخليل
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