  1. الرئيسية
  2. »
  3. جرائم وحوادث

اعترافات قاتل سلمى بهجت: اتهمتني بالكفر وهددتها بتشويه سمعتها

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : الخميس 11 أغسطس 2022 - 2:26 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
اعترافات قاتل سلمى بهجت: اتهمتني بالكفر وهددتها بتشويه سمعتها
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة