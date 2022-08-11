سيول أودية جازان تحول الطريق الدولي إلى مطل سياحي

كل الوطن – فريق التحرير: حوّل جريان عدة أودية في منطقة جازان الطريق الدولي إلى مطل سياحي بعد أن واصلت الأودية جريانها خلال الأيام الماضية.

وتجمع المسافرون لمشاهدة تدفق جريان السيول من فوق الكباري في الطريق الدولي حيث رصدت “الوطن” وقوف المركبات على أكتاف الطريق للاستمتاع بجريان السيول في وادي بيض بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان والتقاطهم مقاطع الفيديو والصور الثابتة في أجواء ممطرة.

كما تجمع سكان قري عرق الساحل وقرية منشبة للجلوس للاستماع بالأجواء ومشاهدة السيول بعد هطول الأمطار الغزيرة.

فيما عادت الأسر المتضررة من السيول في قرى عرق الساحل وسمرة الجد والحضن بعد انتهاء يومهم الـ 5 للإيواء في الفنادق والشقق الفندقية بمحافظتي الدرب وبيش يوم أمس.

وأزالت بعض الأسر الضرر عن منازلها بتنظيفها وذلك بعد أن تسببت السيول في إتلاف الأثاث والمواد الكهربائية وسقوط أسوار المنازل وانهيار بلاط الغرف، فيما أشار المواطن احمد إسماعيل شرفي إلى أن غرفة منزله الشعبي قد انهارت من قوة هطول الامطار الغزيرة في عرق الساحل، فيما تعرض المواطن محمد سارح عتودي لاحتراق عداد منزله الكهربائي بعد هطول الأمطار الغزيرة على عرق الساحل عصر اليوم.

المصدر: الوطن السعودية