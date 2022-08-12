مصر.. إنقاذ 3 أشخاص واستمرار البحث عن رضيعة إثر انهيار “كوبري” العزيزية بالشرقية

كل الوطن – فريق التحرير: شهد مركز منيا القمح في محافظة الشرقية بمصر مساء الخميس، انهيار جسر قرية العزيزية أثناء مرور عدد من الأشخاص عبره.

وتمكن الأهالي من إنقاذ 3 أشخاص بينهم سيدة من مياه بحر مويس قبل قدوم فريق الإنقاذ، وأشار موقع “القاهرة 24” إلى أن سيدة كانت تحمل طفلة أثناء مرورها على الكوبري لحظة انهياره، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عنها.

وزارة الري تستجيب لأهالي قرية العزيزية وتبدأ في ترميم كوبري عمره 137 سنة آيل للسقوط #مانشيتpic.twitter.com/olnyjhPPdx — CBC Egypt (@CBCEgypt) June 10, 2022

يذكر أن كوبري قرية العزيزية كان يربط بين شرق القرية وغربها، ومر على إنشائه أكثر من 150 عاما تقريبا، في عهد الاحتلال البريطاني لمصر، وكان الكوبري مزينا بتماثيل أثرية.

وذكر موقع صحيفة “الأهرام” المصرية أن الأم الناجية من الغرق، قالت إن طفلتها عمرها 8 أيام فقط.

وأشار الموقع إلى أن الأم ما زالت في صدمة وتعاني من صعوبة في الكلام.

جدير بالذكر أن وزارة الري المصرية كانت قد استجابت لأهالي قرية العزيزية وبدأت في ترميم الكوبري الآيل للسقوط، على نفقة الأهالي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية