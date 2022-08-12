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السائح الذي قتل ذبحا في تونس سعودي الجنسية

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الجمعة 12 أغسطس 2022 - 12:51 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
السائح الذي قتل ذبحا في تونس سعودي الجنسية

كل الوطن – فريق التحرير: ذكرت إذاعة “إي أف أم” التونسية أنها تحصلت من مصادر مطلعة على معطيات حصرية حول هوية المواطن الأجنبي الذي راح ضحية جريمة قتل بمكان عام في المدينة العتيقة ببنزرت، شمالي تونس.

وقالت الإذاعة الخاصة: “وفقا لما أوردته مصادرنا فإن الضحية هو مواطن سعودي مقيم في قطر”.

وأضافت أن الضحية تعرف على الفتاة التونسية في السعودية وتزوجا عرفيا وكان يلتقيها سرا في تونس حيث وقعت الجريمة.

وأشارت إلى أن الجاني وقع تحريضه من قبل أصدقائه واستفزازه بإخباره أن شقيقته تمارس علاقة جنسية مع أجنبي.

وأوضحت أن الجاني عسكري متقاعد علم بوجود علاقة بين هذا الرجل وشقيقته فعمد إلى ذبحه أمام المارة، وتم القبض عليه في وقت وجيز.

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وبينت أن المتهم كان يقول “الشرف.. الشرف”.

جدير بالذكر أن السفارة القطرية في تونس نفت ما نشرته وسائل الإعلام بشأن جنسية مقتل مواطن قطري ذبحا في المدينة العتيقة ببنزرت شمالي تونس.

المصدر: إذاعة “إي أف أم” + وسائل إعلام تونسية

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