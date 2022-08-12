لبنان.. حملة تضامن واسعة مع محتجز الرهائن في أحد المصارف

كل الوطن – فريق التحرير: رغم أن العمل المسلح واحتجاز رهائن فعل مدان عادة، إلا أن ما حصل يوم أمس في لبنان كان له رد فعل عكسي. فقد تضامن اللبنانيون مع “المسلح”، قائلين إنه فعل محق بعد سرقة المصرف لأمواله.

وقيل لاحقا أن الشيخ حسين لم يكن مسلحا عندما دخل المصرف، وأنه حصل على السلاح من غرفة مدير المصرف أو نائبه. وبعد ساعات طويلة من المفاوضات، انتهت العملية بعد الاتفاق على إعطائه مبلغ وقدره 30 ألف دولار من أصل وديعته البالغة قيمتها 209 آلاف دولار أمريكي.

الخطوة التي قام بها الشيخ حسين، لم تكن محل إدانة من المواطنين اللبنانيين الذي يعانون من أزمة مالية خانقة مستمرة منذ أواخر العام 2019، عندما تداعى الاقتصاد تحت وطأة الدين العام، وتم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامنية واسعة، فيما نزل آخرون إلى محيط المصرف لتأكيد دعمهم لـ”المواطن صاحب الحق”، ورفضا لتوقيفه من قبل الأجهزة الأمنية.

وقال آخر: “ما بتنحل الا هيك.. لو الكل بيعمل متل هالبطل بسام الشيخ حسين ما كان الزعما وصغيرهم (حاكم مصرف لبنان) رياض سلامة ومافيات المصارف عم يستمتعوا بسرقة اموال الناس ولا زالوا”.

وفي أحدث المستجدات المتعلقة بالقضية، تداعى اللبنانيون إلى التجمع أمام مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عند الساعة العاشرة صباحا، في خطوة تهدف إلى الضغط على القوى الأمنية لإطلاق سراح الشيخ حسين، الذي لا يزال موقوفا منذ خروجه من المصرف.

المصدر: RT