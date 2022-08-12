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أمن الدولة: مطلوب أمني يفجر نفسه في جدة ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 أشخاص (صورة)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الجمعة 12 أغسطس 2022 - 4:00 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
أمن الدولة: مطلوب أمني يفجر نفسه في جدة ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 أشخاص (صورة)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، اليوم الجمعة، أنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنياً مساء الأربعاء، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف ما نتج عنه مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر بمحافظة جدة.

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وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، إنه “إلحاقا للبيان المتعلق بالإعلان عن قائمة بأسماء (9) مطلوبين للجهات الأمنية، تمكنت المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) من تلك القائمة وهو عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء في حي السامر بمحافظة جدة”.

وأفاد بأنه “عند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

المصدر: واس

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