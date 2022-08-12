المنتخب السعودي للشطرنج يحصد 4 ألقاب أولمبية

كل الوطن – فريق التحرير: تمكن أبطال المنتخب السعودي للشطرنج، من حصد 4 ألقاب أولمبية خلال مشاركتهم في أولمبياد العالم بالهند – تشيناي – 2022، التي أقيمت خلال الفترة من 28 يوليو إلى 10 أغسطس، بمشاركة اللاعبين أحمد الثبيتي وعبدالله المطيري وأحمد الرحيلي وعبدالعزيز الزامل وأحمد الحارثي، واللاعبات داليا السميري وبدور الشلاش وأسماء الجابري وأفنان القبيشي وندى المهنا، مع تواجد المدير الفني للاتحاد عبدالرحمن مسرحي ومدرب المنتخب السعودي محمد حدوش.

فريق السيدات للشطرنج

وحقق أخضر الشطرنج للسيدات إنجازين مع مشاركته الدولية الأولى خارج المملكة، وكان قاب قوسين أو أدنى من خطف ميدالية ذهبية في الأولمبياد قبل فقدانها بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، في الوقت الذي حققت فيه لاعبة المنتخب السعودي داليا السميري أعلى لقب دولي WFM (أستاذة اتحادية)، منحتها إياه اللجنة المنظمة بعد أن حصلت على لقب WCM (مرشح أستاذ)، وذلك عقب سلسلة من خمس انتصارات متتالية، بينما حققت اللاعبة أسماء الجابري لقب WCM (مرشح أستاذ) مع مشاركتها الأولى.

فريق الرجال للشطرنج

وعلى صعيد أخضر الرجال للشطرنج حقق اللاعب أحمد الرحيلي نتائج إيجابية خلال مشواره في الأولمبياد 9.5 من 11 جولة وتوج هو الآخر بأعلى لقب تمنحه دورة الألعاب الأولمبية العالمية للشطرنج FM (أستاذ اتحادي)، كما حقق اللاعب أحمد الحارثي وبالرغم من صغر سنه الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة إلا أنه استطاع تحقيق نتائج مميزة توج على إثرها بلقب (مرشح أستاذ) CM.

داليا عبدالله السميري 🇸🇦

وأسماء عبيد الجابري 🇸🇦

أول لاعبات سعوديات يحققن لقب دولي في الشطرنج "لقب مرشح أستاذ WCM" وذلك في أول مشاركة دولية لهن و أول مشاركة للمنتخب السعودي لشطرنج السيدات في أولمبياد العالم #ChessOlympiad2022

المقام بالهند كفو داليا وأسماء🌸🙏🏻 pic.twitter.com/Hn5ESDTGW8 — ‏أول سعوديـ/ـة | First🥇Saudi (@First1Saudi) August 7, 2022

من جهته بارك رئيس الوفد السعودي المشارك في الأولمبياد ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله الوحشي لكل اللاعبين واللاعبات جهودهم ونتائجهم المشرفة في البطولة، واصفاً ظهورهم بالمشرف في المحفل الدولي الكبير بتواجد 190 فريقًا من 180 دولة، عاداً النتائج الجيدة ذات إسهام في رفع تصنيف نجوم المنتخب الدولي مع اكتساب الخبرات والاحتكاك من خلال اللعب أمام منتخبات كبرى في الأولمبياد العالمية.

والاتحاد السعودي للشطرنج هو منظمة معتمدة من الاتحاد الدولي للشطرنج، وهي الجهة الراعية للعبة الشطرنج في المملكة العربية السعودية، والمسؤولة عن إقامة البطولات المحلية والعالمية للعبة، وإعداد الدورات الدولية في التحكيم والتنظيم والتدريب في مجال رياضة الشطرنج.

المصدر: العربية نت