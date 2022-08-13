القوات السعودية تجري مناورات مشتركة مع مشاة البحرية الأمريكية

كل الوطن – فريق التحرير: انطلقت مناورات التمرين اللوجستي “الغضب العارم 22” بين القوات المسلحة السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية، وذلك في منطقة عمليات التمرين في محافظة ينبع.

وافتتح التمرين بحضور قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة السعودية، ومن الجانب الأمريكي قائد مشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية اللواء بول روك، وعدد من كبار المسؤولين في الجيش الأمريكي، حيث قام الجميع بجولة تفقدية شملت المواقع التابعة للقوات المشاركة في التمرين.

انطلاق مناورات تمرين #الغضب_العارم بين القوات المسلحة السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية في #ينبع.https://t.co/VCt0jb6Sxvpic.twitter.com/xFNC1iQCLf — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) August 13, 2022

وقال قائد التمرين العقيد الركن سعود العقيلي “التمرين يهدف إلى الممارسة والتدريب على تنفيذ الخطط العسكرية الثنائية العملياتية والإمدادية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، والتدريب على العمل التكاملي مع الجهات المدنية لتنفيذ مثل هذه التمارين المختلطة”.

من جانبه، أوضح قائد القوات الأمريكية المشاركة في التمرين العقيد ماثيو هكولا، أن مناورات تمرين “الغضب العارم 22” تعزز العمل التكاملي وترفع مستوى التوافق والجاهزية القتالية للقوات السعودية والأمريكية.

ويتضمن التمرين الذي يستمر لمدة شهر، “عددا من الفرضيات والتدريبات على عمليات النقل والإمداد والرماية بالذخيرة الحية بين القوات السعودية والأمريكية”.

المصدر: سبق، وزارة الدفاع السعودية