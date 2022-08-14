“التعليم السعودية” توضح حقيقة توقف منصة “مدرستي”

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة التعليم السعودية عن كافة المعلومات والتفاصيل الهامة بشأن حقيقة توقف منصة “مدرستي” التي تعتبر من أكبر المنصات التعليمية التي توجد في المملكة معتمدة بشكل رسمي من وزارة التعليم.

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جاء ذلك، بعد أن أصدر وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، قرارا بأن العام القادم سكون حضوريًا بالمدارس وليس إلكترونيا، ما أثار الكثير من الجدل بين الطلاب والطالبات.

وكشفت وزارة التعليم بالمملكة حقيقة توقف منصة “مدرستي”، نافية تلك الأخبار، وأعلنت أن المنصة سوف تكون مستمرة إلى الأبد، لأنها تحتوي على الكثير من الخدمات التعليمية التي تكون في مصلحة الطلاب وتيسر عليهم الكثير من الخدمات والمعلومات الهامة، وبالتالي فلا يمكن الاستغناء عن تلك المنصة على الإطلاق.

كما أكدت أن نظام الدراسة في العام الجديد سيكون حضوريا في كل من المدارس الأهلية والخاصة بداخل المملكة.

ولوحت وزارة التعليم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ترويج الشائعات ونشرها بين المواقع أو الصفحات المختلفة.

موعد بداية الدراسة 1444

كذلك أعلنت وزارة التعليم عن موعد بداية الدراسة 1444، والتي سوف تكون بداية من يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022، على أن تكون مدة الفصل الدراسي الأول فقط 14 أسبوعا بشكل متتال، وسوف يحصل الطلاب على 2 من الإجازات الخاصة بنهاية الأسبوع المطولة، بالإضافة إلى ذلك سيحصلون على إجازة اليوم الوطني فقط، وستكون نهاية الفصل الدراسي الأول بالعام الجديد يوم 24 نوفمبر 2022، وسيحصلون على إجازة مدتها 10 أيام والبدء على الفور بالفصل الدراسي الثاني.