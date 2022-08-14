صعود صاروخي للسياحة السعودية.. تقرير يرصد مراكز الدول في مؤشر “تنمية السياحة والسفر”

كل الوطن – فريق التحرير: كشف مؤشر “تنمية السياحة والسفر” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022 عن صعود، وصفته وسائل إعلام بـ”الصاروخي”، للسياحة السعودية.

وبين التقرير صعود السعودية في ترتيب الدول في المؤشر العالمي للتنمية والسياحة والسفر إلى المركز 33 عالميا، والثاني عالميا بعد إندونيسيا في عدد المراكز المتقدمة، حيث استطاعت إندونيسيا التقدم لـ12 مركزا في المؤشر، بحسب ما تقلت صحيفة “سبق”.

وأوضح مؤشر “تنمية السياحة والسفر” أن اليابان جاءت في المركز الأول، تلتها الولايات المتحدة في المركز الثاني، ثم إسبانيا ثالثة، وفرنسا في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس، لافتا إلى أن قطاع السياحة العالمي يظهر علامات على الانتعاش في أجزاء كثيرة من العالم بعد أن تضرر بشدة من جائحة كورنا.

ولفت التقرير إلى أن “إجمالي السياحة الدولية وسفر الأعمال لا يزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وأن انتعاش القطاع قد تعزز من خلال معدلات التطعيم المرتفعة والعودة إلى سوق السفر الأكثر انفتاحا، والطلب المتزايد على السياحة المحلية والقائمة على الطبيعة”.

كما بين التقرير أن الدول الـ117 استحوذت على نحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي للسفر والسياحة عالميا في عام 2020.

وفي إطار السياحة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا والـ25 عالميا بتحقيق 4.5 نقطة، حيث يستند المؤشر على العديد من المؤشرات والعوامل والسياسات التي تقود لتطوير واستدامة ومرونة قطاع السفر والسياحة بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشمل المعايير الأعمال التجارية وظروف السلامة والصحة والبنية التحتية والموارد الطبيعية والضغوط البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ومراتب الدول العربية المذكورة جاءت كالآتي: ”

1- الإمارات: المرتبة 25 عالميا.

2- السعودية: المرتبة 33 عالميا.

3- قطر: المرتبة 43 عالميا.

4- مصر: المرتبة 51 عالميا.

5- البحرين: المرتبة 57 عالميا.

6- الأردن: المرتبة 64 عالميا.

7- المغرب: المرتبة 71 عالميا.

8- تونس: المرتبة 81 عالميا.

9- الكويت: المرتبة 86 عالميا.

10- لبنان: المرتبة 94 عالميا.

11- اليمن: المرتبة 116 عالميا”.

المصدر: “سبق”