عاصفة ترابية جديدة تضرب الإمارات

كل الوطن – فريق التحرير: تعرضت مناطق واسعة في الإمارات الأحد لعاصفة ترابية جديدة تسببت بانخفاض كبير في الرؤية، ما دفع السلطات لمطالبة السائقين بتوخي الحذر على الطرقات والتحذير من أمطار غزيرة متوقعة.

وغطت سحب من الغبار الأصفر والأتربة المعالم الرئيسية والمنازل في المدن الكبيرة كما انعدمت الرؤية الأفقية للحد الأدنى في آخر موجة من سلسلة عواصف ترابية خانقة ضربت الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوصى مكتب أبوظبي للإعلام عبر “تويتر” السبت السائقين بـ “استخدام السيارة للضرورة” مع “القيادة بأمان مع اتخاذ الحيطة والحذر”. وبلغت الرؤية الافقية أقل من كيلومتر في أبو ظبي ودبي الأحد.إقرأ المزيد

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وجاءت التحذيرات من هطول الأمطار غير المعتادة في الصيف شديد الحرارة، بعد مصرع سبعة أشخاص جراء سيول مفاجئة ضربت البلاد الشهر الماضي.

وضربت سلسلة عواصف ترابية شديدة، يعتقد أن التغير المناخي فاقم من حدتها، العراق والكويت والسعودية وإيران خلال الشهور الاولى للعام الجاري، ما تسبب في إغلاق مطارات ومرافيء ومدارس. وأدخل آلاف الأشخاص للمشافي على خلفية مشاكل في التنفس.

والإمارات معرضة بشدة للاحتباس الحراري، حسب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مع تعرضها لارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدل هطول الأمطار وزيادة وتيرة العواصف الترابية، بينما يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر سواحلها المنخفضة.

المصدر: أ ف ب