فيديو مؤثر للحظة العثور على سوداني تاه وسط جبال السعودية

كل الوطن – العربية.نت: في لحظات حاسمة تفصل ما بين حياة إنسان ووفاته بين الجبال البعيدة، تمكن فريق وسم السعودي للبحث والإنقاذ من العثور على مقيم سوداني وإنقاذه بعد أن كان على وشك الموت تائها بين الجبال في مدينة الخاصرة التابعة لمحافظة الرياض.

وسرد أحد أعضاء “فريق وسم” القصة في مقطع فيديو “مؤثر” يوضح أن المقيم كان مع صديق له في الموقع تحت أحد الأشجار، وعندما غادر صديقه لم يتمكن من العودة إلى الموقع وتاه في طريق العودة.

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نبشركم بأنه تم العثور على مفقود الخاصرة طيب وسالم من قبل فريق وسم #مفقود_الخاصرة#فريق_وسم_للبحث_والانقاذpic.twitter.com/bSsFLuNLxF — ناصر الوزره ( أبو أنس ) (@Nasser3111) August 14, 2022

تفاصيل عملية الإنقاذ

كما أظهر المقطع اللحظات الأولى للعثور على المفقود تحت أحد الأشجار وهو يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة من شدة الحر والعطش بينما قام أحد أعضاء الفريق بسكب الماء على وجهه وصدره كي يسترجع أنفاسه إلى أن استفاق وعاد إلى وعيه.

وقام فريق وسم للبحث والإنقاذ بنشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي في “تويتر” يوثق لحظات العثور عليه، وقال أحد أعضاء الفريق إنه تم العثور عليه بعد عمليات بحث تمت أكثر من 24 ساعة، داعيا لكل من ساهم في عمليات البحث والإنقاذ بالأجر والثواب.

تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي

إلى ذلك، تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع وسم #مفقود_الخاصرة ومن خلاله تحرك فريق وسم من قبل فريق الإنقاذ الذي قام بتكثيف عمليات البحث بعد استلام بلاغ يفيد بتغيب عامل أجنبي سوداني الجنسية في جبل العلم بالخاصرة، وتم إعلان جاهزة الفريق للبحث إلى أن تم العثور عليه وإنقاذه وسط دعوات نشطاء التواصل الاجتماعي للفريق.

يذكر أن فريق وسم التطوعي هو فريق يقوم بالبحث عن المفقودين في الصحراء والمدن وإخراج العالقين في الرمال وتقديم الخدمات التطوعية.