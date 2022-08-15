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مصر.. حبس ممرضتين وشاب 6 أشهر وتغريمهم بـ50 ألف جنيه سرّبوا فيديو جثمان نيرة أشرف

كل الوطن - فريق التحرير15 أغسطس 2022آخر تحديث : الإثنين 15 أغسطس 2022 - 5:39 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
مصر.. حبس ممرضتين وشاب 6 أشهر وتغريمهم بـ50 ألف جنيه سرّبوا فيديو جثمان نيرة أشرف

كل الوطن – فريق التحرير: حكم القضاء المصري بالسجن 6 أشهر على ممرضتين وشاب وتغريمهم بـ50 ألف جنيه لكل منهم، في قضية تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف وبث المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضت الدائرة الأولى الجنائية بمحكمة المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية، بالسجن 6 أشهر لـ2 من الممرضات وشاب وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم و20 ألف جنية لإيقاف التنفيذ، وبراءة ممرضة من التهم المنسوبة إليها، ومصادرة جميع المضبوطات، في الواقعة المعروفة إعلاميا بتصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة التخصصي “العام القديم”.

المصدر: “القاهرة 24”

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