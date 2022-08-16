السعودية: القبض على 4 أشخاص لترصدهم للمقيمين والاحتيال عليهم

كل الوطن – فريق التحرير: قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية المصرية، لترصدهم لعدد من المقيمين والاحتيال عليهم بادعاء تقديم المساعدة لهم.

وحسب المعلومات فإن عملية الاحتيال تتم عبر الدخول إلى حسابهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية واستغلال ذلك في استخراج شرائح اتصال ببياناتهم، حيث ضبط بحوزتهم 2025 شريحة اتصال وجهاز حاسوب وأجهزة قارئ للبصمة لشركة اتصالات يعمل فيها أحدهم مندوب مبيعات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: “عكاظ”