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السعودية.. اندلاع حريق في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة وسط صواعق البرق (صور + فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 11:53 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
السعودية.. اندلاع حريق في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة وسط صواعق البرق (صور + فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مساء الاثنين مقطع فيديو وثق لحظة اندلاع حريق في حديقة الملك فهد بمنطقة المدينة المنورة بالمملكة.
وذكرت صحيفة “عاجل” السعودية أن اندلاع الحريق تزامن مع صواعق البرق التي تشهدها عدة مناطق في السعودية.

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