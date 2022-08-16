السعودية.. اندلاع حريق في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة وسط صواعق البرق (صور + فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مساء الاثنين مقطع فيديو وثق لحظة اندلاع حريق في حديقة الملك فهد بمنطقة المدينة المنورة بالمملكة.

وذكرت صحيفة “عاجل” السعودية أن اندلاع الحريق تزامن مع صواعق البرق التي تشهدها عدة مناطق في السعودية.

#المدينه_المنوره سبحان الله أول مره تشهد المدينه المنوره مثل هذه العواصف والرعد والبرق اللهم غيثاً هنيئاً مباركاً. pic.twitter.com/i0RQZw3IK0 — خواطرمبعثره (@ladytoofi1232) August 15, 2022

سبحان من سبح الرعد باسمه المدينه المنوره pic.twitter.com/L1P6ZyVHq4 — نمر الحربي (@Tiger181927) August 16, 2022