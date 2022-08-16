السعودية.. اندلاع حريق في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة وسط صواعق البرق (صور + فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مساء الاثنين مقطع فيديو وثق لحظة اندلاع حريق في حديقة الملك فهد بمنطقة المدينة المنورة بالمملكة.
وذكرت صحيفة “عاجل” السعودية أن اندلاع الحريق تزامن مع صواعق البرق التي تشهدها عدة مناطق في السعودية.
المدينة المنورة ⛈⛈⛈❤️❤️@maaxr111pic.twitter.com/ZDGsfQuvsg
— بارق ضبوعة 2 (@hatmfysl2) August 15, 2022
#المدينه_المنوره سبحان الله أول مره تشهد المدينه المنوره مثل هذه العواصف والرعد والبرق اللهم غيثاً هنيئاً مباركاً. pic.twitter.com/i0RQZw3IK0
— خواطرمبعثره (@ladytoofi1232) August 15, 2022
سبحان من سبح الرعد باسمه
المدينه المنوره pic.twitter.com/L1P6ZyVHq4
— نمر الحربي (@Tiger181927) August 16, 2022
يباشر مدني #المدينة_المنورة حريقاً اندلع في مجموعة من الأشجار، ولاتزال أعمال الإخماد مستمرة. pic.twitter.com/d1mIPNMRFM
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 15, 2022
مدينتي أنتِ العشق الأبدي 🌧🌈 #المدينة_المنورةpic.twitter.com/xsFPIr7DIE
— Alaa Jawadah (@alaajawadah05) August 15, 2022