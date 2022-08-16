بسبب منشور كتبه بخصوص حريق كنيسة إمبابة.. مصطفى بكري يطالب النائب العام بالتحقيق مع نجيب ساويرس

كل الوطن – فريق التحرير: عقب عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، على المنشور الذي كتبه رجل الأعمال نجيب ساويرس بخصوص حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة، مطالبا النائب العام بالتحقيق مع الأخير.

وقال بكري في تصريح إن “نجيب ساويرس يقوم بكتابة تغريدة عكس الرياح بهدف إثارة المشاكل والأزمات والفتنة، وهذا ليس جديدا عليه، فهو تحدث منذ فترة على أن القطاع الخاص لا يأخذ حقه في العمل في المشاريع، فرد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن قيمة المشاريع التي حصلت الشركات التابعة له تقدر بـ75 مليار جنيه”.

ولفت إلى أن “ساويرس يهدف بهذه التغريدة بأن هناك فاعل وراء الحادث، دون أن يمتلك دليلا أو تصريحا صحفيا أو بيانا من الكنيسة أو من أي شاهد. كما تحدث بصيغة وكأنه متحدث رسمي باسم الأقباط، وهذه اللغة غير مقبولة”، معتبرا أن “ساويرس” يحرض على الدولة، ونشر معلومات كاذبة ليس لها صحة”.

ودعا بكري النائب العام إلى “التحقيق مع ساويرس لإثارة للفتنة، وإشعال النيران في بلد تواجه تحديات من الداخل والخارج”، مضيفا: “إنت تصب في صالح الإخوان الذي قاموا بتخفيف ضرائبك لـ14 مليار جنيه عندما قمت ببيع شركات الأسمنت بـ75 مليار”.

المصدر: “أخبار اليوم”