د. عبدالمجيد الجلاَّل: المواقف الخليجية من الحرب العالمية الباردة الجارية اليوم !

ربما لا تتوفر لدى دول مجلس التعاون الخليجي ، استراتيجية مكتوبة ، ومُعتمدة ، لرسم سياساتها الخارجية ، بما يتصل بعلاقاتها تحديداَ ، مع الولايات المُتحدة الأمريكية ، وروسيا ، والصين !

ولكن هناك توافق خليجي غير مُلزم ، على عدم الانجرار ، إلى سياسات المحاور ، أو الاصطفاف مع هذا الفريق أو ذاك ، بما لا يخدم مصالح دول الخليج على المديين القصير والمتوسط ، والعمل في الوقت نفسه ، على انتهاج سياسات عقلانية ، ومتوازنة ، تخدم مصالحها ، ومصالح شعوبها ، في تحقيق أهدافها في الأمن والاستقرار والتنمية .

عن علاقاتها بأمريكا ، تحرص دول الخليج ، على ألا تكون تابعة ومُنجَّرة، إلى السياسات الأمريكية التي لا تخدم مصالحها ، وترفض أن تكون جزءاً من المحور الأمريكي ، في صراعاته ومعاركه مع روسيا ، والصين ، بل تُريد شراكة استراتيجية مع أمريكا ، تهتم أساساً ، بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ، لإنجاح خططها ورؤاها الاقتصادية الطموحة ، فأمريكا موطن ثقافة ريادة الأعمال ، واقتصادها الأقوى تقنيًا ، والأكثر ابتكارًا ، على الصعيد العالمي ، وتبرز قوته ، في مجالات الذكاء الاصطناعي ، والحاسوب ، والأدوية ، والطب ، والفضاء ، والتقنية العسكرية ، وسواها ، وهذا ما يهم دول الخليج وتسعى إلى بناء شراكة فعَّالة ، بالاستثمار في تلك المجالات !

وعن علاقاتها بروسيا ، تود دول الخليج بناء علاقة إيجابية تُساهم في استقرار أسواق الطاقة ، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ، والقناعة التامة بأنَّ حرب روسيا مع أوكرانيا ، قضية جانبية ، تود المُشاركة في معالجتها ، ولكن دون التدخل المُباشر ، في الأزمة ، ودعم طرفٍ على حساب الآخر ، كما ترفض ، في الوقت نفسه ، السياسات الروسية التوسعية في ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ، واحتلال أجزاء من أوكرانيا ، بما يتعارض كلياً مع مبدأ السيادة واحترام الحدود السياسية ، بموجب معاهدات الأمم المتحدة ، وتُريد دول الخليج بناء شراكة استراتيجية مع روسيا ، والاستثمار في بنيتها الصناعية والزراعية ، وفي صناعاتها العسكرية كالطائرات القتالية ، وأنظمة الدفاع الجوي ، والسفن والغواصات !

وعن علاقاتها بالصين ، تسعى دول الخليج ، إلى الاستفادة من الإنجازات الصينية المُبهرة في المجالات الصناعية والتقنية ، وبناء شراكات اقتصادية فعّالة مع أكبر مُصدرٍ للمنتجات الاقتصادية في العالم ، وتعتقد أنَّ أزمة تايوان ، يمكن معالجتها ، على أساس مبدأ ، دولة صينية واحدة ، وفق قرارات الأمم المتحدة !

تستهدف دول الخليج ، بناء شراكة استراتيجية مع الصين ، بما لديها من قدرات جبَّارة ، في مجالات التصنيع والبنية التحتية ، وصناعة الخدمات ، والأهم مبادرة الحزام والطريق ، التي جاءت ، لزيادة التكامل والتعاون مع الاقتصادات الأخرى ، وتعزيز تواصل البنية التحتية والترابط التجاري والصناعي !

إذ المملكة العربية السعودية ، ودول الخليج الأخرى ، شريك استراتيجي مهم للصين في منطقة الشرق الأوسط ، وتسعى الصين والسعودية ، إلى تعزيز الالتقاء بين مبادرة الحزام والطريق ، ورؤية السعودية 2030، مع المحافظة على التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة التقليدي ، وهناك فرص واعدة ، للتعاون الاقتصادي ، عالي التقنية ، ورفع مستوى التجارة الحرة، ليخلق نقاط نمو جديدة للتعاون الصيني الخليجي !

خلاصة القول سياسات العقلانية والتوازن ، في العلاقات الخارجية الخليجية ، ضرورة استراتيجية ، لدعم اقتصادات المعرفة ، وتسريع التنمية المُستدامة ، وتجنيب شعوبها ويلات الأزمات والصراعات الدائرة اليوم بين القوى الكبرى المُتنفذة في العالم !