  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

السعودية.. أمر ملكي بخصوص 624 عضوا في النيابة العامة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 5:14 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
السعودية.. أمر ملكي بخصوص 624 عضوا في النيابة العامة

كل الوطن – فريق التحرير: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بترقية 624 عضوا على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة.

من جهته، أعرب النائب العام بهذه المناسبة عن “الشكر والامتنان للملك سلمان، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر، ومتابعة وإشراف مباشر من مقامهما الكريم”.

ودعا منسوبي النيابة العامة إلى “مضاعفة الجهد والعمل وفق خطط واستراتيجيات النيابة العامة بما يضمن جودة العمل وفق تطلعات القيادة ومواكبة لرؤية المملكة 2030”.

المصدر: “سبق”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة