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“ذبحه أمام المارة”.. السعودية تكشف تفاصيل مقتل مواطنها في تونس

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 10:35 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
“ذبحه أمام المارة”.. السعودية تكشف تفاصيل مقتل مواطنها في تونس

كل الوطن – فريق التحرير: علقت سفارة المملكة العربية السعودية في تونس على أنباء مقتل مواطن سعودي في مدينة بينزرت (شمال البلاد)، كاشفة عن تفاصيل الحادث الذي أثار الجدل في الفترة الماضية.

وقالت السفارة إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل المواطن السعودي، مؤكدة “متابعتها تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع الجهات المعنية في تونس”، حسب بيان لها على موقع “تويتر”.

وكانت الحادثة قد وقعت في 10 أغسطس، عندما أقدم تونسي على “ذبح المواطن السعودي أمام المارة”، وفقا لـ”وسائل إعلام تونسية”.

ونقلت إذاعة “موزاييك” التونسية عن مصدر أمني، قوله إن القاتل شاب تونسي عمره 40 عاما، وتعقب الضحية حتى تمكن منه وذبحه أمام المارة على مدخل مدينة “العتيقة”، بدافع الشرف.

وفي 11 أغسطس، أكدت مصادر لإذاعة “إي أف أم” التونسية، أن القتيل مواطن سعودي مقيم في قطر، وتعرف على فتاة تونسية في السعودية وتزوجا عرفيا وكان يلتقيها سرا في تونس حيث وقعت الجريمة.

وعن دافع الجريمة، أشارت الإذاعة التونسية إلى أن “أصدقاء الجاني قد حرضوه على قتل المواطن السعودي بعد إخباره أن شقيقته تمارس علاقة جنسية مع أجنبي”.

وأفادت الإذاعة أيضا بأن القاتل عسكري تونسي متقاعد.

وأثار الحادث حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول نشطاء منشورات ومقاطع فيديو حول الواقعة.

وفي البيان كشفت السفارة السعودية أن مقتل المواطن تم على يد شقيق زوجته التونسية، مشيرة إلى “متابعتها مجريات القضية المنظورة أمام القضاء في تونس”.

وأوضحت سفارة المملكة العربية السعودية أنها استكملت كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات التونسية لنقل جثمان القتيل إلى المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

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