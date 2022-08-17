قضية فساد تطيح برئيس هيئة السكة الحديد في مصر

كل الوطن – فريق التحرير: قال وزير النقل المصري كامل الوزير، إن “هناك من حاول تعيين أقاربه من شركات تابعة للسكة الحديد بعقود عن طريق المحسوبية في محاولة للاحتيال على القانون”.

وأشار وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج على مسؤوليتي للإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد،، اليوم الثلاثاء، إلى أنه قام بتشكيل لجنة لبحث ملفات تلك الحالات التي وصلت إلى 300 حالة، مؤكدا أنه كل من خالف القوانين الموضوعة للسكك الحديدية سيتم الاستغناء عنه فورا.

وردا على سؤال الإعلامي أحمد موسى، عن حقيقة ما تردد حول إقالة رئيس هيئة السكك الحديد بسبب تعيين ابنته بالمخالفة للقانون، قال الفريق كامل الوزير، إن رئيس هيئة السكك الحديد لم يعينها في السكة الحديد ولكن تمت إقالته لأنه وافق على تعيين آخرين، مشددا على أنه تم تغيير الصف الأول والثاني في قيادات السكك الحديد لضخ دماء جديدة في قياداتها.

المصدر: القاهرة 24