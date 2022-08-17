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قوات لإحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 12:15 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
قوات لإحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة

كل الوطن – فريق التحرير) أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات بالضفة، في حين أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام يعبد جنوبي جنين.

وبحسب موقع “معا” الإخباري، فإن “القوات الإسرائيلية اعتقلت 12 مواطنا من بلدة يعبد جنوبي غرب جنين، بينما أصيب العشرات في مواجهات اندلعت بالبلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق”.

وأشار الموقع إلى أن “جيش الاحتلال نفذ حملة اعتقالات في بلدة تقوع شرق بيت لحم طالت أكثر من 23 مواطنا”.

وأوضحت مصادر محلية لـ”معا” أن “حملة الاعتقالات تركزت على الأسرى المحررين”.

المصدر: “معا”

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