ولي العهد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني

كل الوطن – فريق التحرير: تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيّا من المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأفادت صحيفة “سبق” الإلكترونية بأن الجانبين استعرضا خلال الاتصال الهاتفي “أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وألمانيا، وفرص التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها”.

كما بحث ولي العهد والمستشار الألماني خلال الاتصال الهاتفي “مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يحقق السلام والاستقرار، إلى جانب استعراض أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

المصدر: سبق