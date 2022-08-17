الأمن الأردني: اشتباك مسلح مع تجار مخدرات في الزرقاء وإصابة مطلوب

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الأمن الأردني عن وقوع اشتباك مسلح مع تجار مخدرات في منطقة الزرقاء، مؤكدا إصابة مطلوب وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأفادت مديرية الأمن العام في الأردن بأن “قوة أمنية ضبطت كميات ضخمة جدا من المواد المخدرة بعد اشتباك مسلح مع تجار للمخدرات في منطقة الحلابات بمحافظة الزرقاء”.

وأكدت المديرية “إصابة أحد المطلوبين”، لافتة إلى أنه “لا إصابات بين صفوف رجال الأمن”.

ويوم الأحد الماضي، بدأت مديرية الأمن العام الأردني تنفيذ عمليات نوعية في مكافحة المخدرات في المناطق الشمالية الشرقية في الأردن.

وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن قد أعلن يوم السبت الماضي أن إدارة مكافحة المخدرات تواصل تنفيذ عملياتها النوعية، وتمكنت من ضبط أخطر مطلوب بتجارة الكوكايين في عمان.

وأشار إلى أنه وخلال الأيام الماضية قامت إدارة مكافحة المخدرات بمتابعة التحقيقات بثلاث قضايا نوعية وأنهت التحقيق بها، موضحا استمرار التحقيق في قضايا أخرى .

المصدر: “وسائل إعلام أردنية”