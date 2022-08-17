السلطات السعودية تحبط تهريب ملايين الأقراص المخدرة عبر ميناء جدة وتكشف عن جنسية المتهم (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية عن إحباط محاولة تهريب ملايين الأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن “المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2250000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة الإسلامي، وضبطها مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبلها، مقيم من الجنسية السورية بمدينة الرياض، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة”.

المصدر: “واس”