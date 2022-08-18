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الداخلية الجزائرية: مصرع 26 شخصا جراء حرائق الغابات شرقي البلاد

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : الخميس 18 أغسطس 2022 - 12:49 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
الداخلية الجزائرية: مصرع 26 شخصا جراء حرائق الغابات شرقي البلاد

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن وزير الداخلية في الجزائر كمال بولجود، أن حصيلة ضحايا الحرائق التي شهدتها عدد من ولايات شرقي البلاد في الـ17 من أغسطس، بلغت 26 قتيلا.

وقال الوزير في تصريح للتليفزيون الرسمي إن عدد ضحايا الحرائق شرقي البلاد بلغت 26 ضحية، منهم 24 في ولاية الطارف و2 في سطيف.

ووجه الوزير نداء للمواطنين بضرورة الالتزام الكاملة بتعليمات السلطات المحلية وعدم المغامرة في المسالك الغابية.

كما كشفت مصالح الحماية المدنية عن الحصيلة الأولية لضحايا الحرائق التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية على غرار الطارف وسوق أهراس وسكيكدة وبجاية وسطيف وجيجل وعنابة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإنه تم تسجيل 26 حالة وفاة في الحصيلة الأولية لضحايا الحرائق.

وتقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة والمواساة لأسر ضحايا الحرائق، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون أكد وقوف الدولة والتجند التام لمختلف المصالح بتسخير كافة الإمكانات البشرية والوسائل المادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمتضررين.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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