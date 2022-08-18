خطوبة ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: شهدت العائلة الملكية الأردنية اليوم الأربعاء، خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه “جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف”.

وأضافت: الديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى للأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء”.

وولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف في الرياض، في 28 أبريل 1994، للسيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية