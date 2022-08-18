السعودية وأوزبكستان توقعان 10 اتفاقيات بقيمة 45 مليار ريال

كل الوطن – فريق التحرير: وقعت المملكة السعودية وأوزبكستان، اليوم الأربعاء، 10 اتفاقيات بقيمة 45 مليار ريال في عدة مجالات استثمارية، وفق ما ذكرت صحيفة “سبق”.

وأفادت الصحيفة بأنه “في ظل زيارة الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرزيوييف، إلى السعودية، كانت قد توقعت سفارة أوزبكستان في الرياض، تطورا سريعا وديناميكياً للتعاون الثنائي بمجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والصحة والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية والزراعة والغابات وإنتاج مواد البناء والصناعات الخفيفة والكيميائية والبتروكيميائية والسياحة والثقافة والرياضة والعلوم والتعليم وحماية البيئة”.

وأشارت “سبق” إلى أن هذه الاتفاقسات تأتي “في وقت تبحث فيه حكومة أوزبكستان سبل التعاون في برامج الرؤية السعودية 2030، لتعزز توجهها نحو التطوير في كامل مرافق الحياة، بما تتوافق مع الاستراتيجية لبناء دولة أوزبكستان الجديدة، الرامية إلى الإصلاحات وتحرير الاقتصاد، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات”.

وأضافت الصحيفة أن “أوزبكستان وقعت اتفاقيات مع الجهات السعودية بمجالات الطاقة، لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق أهدافنا الوطنية للطاقة المتجددة، المتمثلة في رفع إجمالي قدرة توليد الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030″، مشيرة إلى أنه “من المتوقع طرح فرص كبيرة لتكثيف التعاون بين الرياض وطشقند في هذا الاتجاه، حيث يعتزم الطرفان تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري، مع تكثيف تبادل وفود الاقتصادية من كلا الطرفين”.

المصدر: “سبق”