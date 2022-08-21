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“زيزو” السعودي يدخل تاريخ الملاكمة.. فيديو

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأحد 21 أغسطس 2022 - 12:54 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
“زيزو” السعودي يدخل تاريخ الملاكمة.. فيديو

كل الوطن – فريق التحرير: دخل الملاكم السعودي دخل زياد المعيوف التاريخ كأول سعودي يفوز في نزال للملاكمة كمحترف، على حساب خصمه المكسيكي جوزيه ألاتور اليوم السبت، ضن مواجهات “نزال البحر الأحمر”.
وتمكن المعيوف من الفوز على منافسه المكسيكي “Alatorre” بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، بمدينة جدة، وذلك ضمن المواجهات قبل “نزال البحر الأحمر” الرئيسي، بين بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل الأوكراني، ألكسندر أوسيك، ومتحديه البريطاني أنتوني جوشوا.

وقال زياد المعيوف “زيزو” البالغ من العمر 22 عاما، بعد النزال: “يشرفني أن أكون هنا أمام شعبي، أمام هذا الحشد”.

وتابع: “لقد مرت سنوات وسنوات من العمل الشاق لم يره الناس وراء الكواليس، لكن الأمر كله مجرد دقائق، وما هو أفضل من ذلك في بضع دقائق؟”.

وأضاف زياد المعيوف: “أرغب بأن يرى كل العالم ماذا يمكن للأبطال في السعودية أن يفعلوا”.

المصدر: وسائل إعلام

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