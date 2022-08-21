  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

حادث تركيا الدموي.. السعودية تكشف عن عدد السياح المصابين

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 21 أغسطس 2022 - 5:26 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
A general view of Turkish President Tayyip Erdogan's ancestral hometown Guneysu, a small town in province of Rize on the Black Sea coast, Turkey, April 4, 2017. Picture taken April 4, 2017. REUTERS/Umit Bektas
A general view of Turkish President Tayyip Erdogan's ancestral hometown Guneysu, a small town in province of Rize on the Black Sea coast, Turkey, April 4, 2017. Picture taken April 4, 2017. REUTERS/Umit Bektas

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت المملكة العربية السعودية عن إصابة 4 من مواطنين بعد تعرض حافلة تقل 23 سائحا سعوديا لحادث مروري في محافظة ريزا التركية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية.

وتعرضت الحافلة لحادث مروري، بعد اصطدامها بحاجز أسمنتي، ما تسبب في إصابة أربعة أشخاص بإصابات مختلفة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مركز طبي لتلقي العلاج، لموقع “سبق” السعودي.


وكشف رئيس قرية أسمالي، يرماك رمضان يانيك، عن تفاصيل الحادث، قائلا: “حسب ما ورده من معلومات فإن السائق أخذ استراحة عند مدخل قرية أسمالي، وعندما استكمل السير على الطريق، وبعد قطع مسافة 500 متر، استخدم الفرامل بشكل مفرط في منحدر، فانحرفت الحافلة، واصطدمت بالحاجز الأسمنتي على اليمين، وحدث لها انقلاب”، حسب ما نقلته سبق.

وكان من بين الركاب 4 أطفال، وتم إسعاف المصابين وحالتهم ما بين متوسطة وطفيفة، وفقا لـ”قناة الإخبارية” السعودية.

وتتابع السفارة السعودية في تركيا والقنصلية في إسطنبول حيثيات الحادث، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين السعوديين للاطمئنان على سلامتهم.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة