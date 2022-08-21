حادث تركيا الدموي.. السعودية تكشف عن عدد السياح المصابين

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت المملكة العربية السعودية عن إصابة 4 من مواطنين بعد تعرض حافلة تقل 23 سائحا سعوديا لحادث مروري في محافظة ريزا التركية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية.

وتعرضت الحافلة لحادث مروري، بعد اصطدامها بحاجز أسمنتي، ما تسبب في إصابة أربعة أشخاص بإصابات مختلفة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مركز طبي لتلقي العلاج، لموقع “سبق” السعودي.

مراسل الإخبارية: وقوع حادث سير لحافلة في مدينة ريزا التركية على متنها 23 سائحا سعوديا #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) August 21, 2022



وكشف رئيس قرية أسمالي، يرماك رمضان يانيك، عن تفاصيل الحادث، قائلا: “حسب ما ورده من معلومات فإن السائق أخذ استراحة عند مدخل قرية أسمالي، وعندما استكمل السير على الطريق، وبعد قطع مسافة 500 متر، استخدم الفرامل بشكل مفرط في منحدر، فانحرفت الحافلة، واصطدمت بالحاجز الأسمنتي على اليمين، وحدث لها انقلاب”، حسب ما نقلته سبق.

مراسل الإخبارية: وقوع حادث سير لحافلة في مدينة ريزا التركية على متنها 23 سائحا سعوديا #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) August 21, 2022

وكان من بين الركاب 4 أطفال، وتم إسعاف المصابين وحالتهم ما بين متوسطة وطفيفة، وفقا لـ”قناة الإخبارية” السعودية.

وتتابع السفارة السعودية في تركيا والقنصلية في إسطنبول حيثيات الحادث، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين السعوديين للاطمئنان على سلامتهم.