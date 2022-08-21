مصر… تقرير فحص أجهزة الأدلة الجنائية يعلن سبب حريق المركز التجاري في الاسكندرية

كل الوطن – فريق التحرير: نقلت صحيفة الأهرام المصرية عن مصدر أمني قوله أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية للحريق الذي اندلع بالمركز التجاري “كارفور” بالإسكندرية كشف سبب الحريق.

وأوضح أن الحريق جاء نتيجة ماس كهربائي عقب عودة التيار الكهربائي بعد عطل بالكيبل الرئيسي المغذي للمركز التجاري.

وأضاف المصدر أنه عقب إصلاحه السبت، وتوصيل التيار الكهربائي ولزيادة الأحمال، أدى ذلك لحدوث ماس فى إحدى التوصيلات الكهربائية الواصلة من الشفاط الرئيسي لأحد الشفاطات الفرعية نتيجة لسوء الحالة الفنية للأسلاك الكهربائية.

وتبين من المعاينة أن بعض الأسلاك موصلة بطريقة يدوية، وبدون مراعاة مواصفات الأمان الفنية، ولوجود ألواح فلين مضغوط وطبقة عازلة من النسيج المقوى المغطى بالطلاء بسطح المركز، ما ساعد على انتشار الحريق.

المصدر: الأهرام