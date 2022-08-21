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تداول فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان

كل الوطن - فريق التحرير21 أغسطس 2022آخر تحديث : الأحد 21 أغسطس 2022 - 5:46 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
تداول فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير ⁧‫محمد بن سلمان خلال حضوره نزال البحر الأحمر للملاكمة في الوزن الثقيل. وظهر بن سلمان برفقة رئيس فيفا، جياني انفانتينو.

واستضافت جدة السعودية نزال البحر الاحمر بين ألكسندر أوسيك، الذي يريد حسم لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، وأنتوني جوشوا.

وتمكن أوسيك من الفوز على جوشوا في النزال الذي كان مقررا في ملعب توتنهام في لندن، قبل أن يتم نقله الى جدة في السعودية.

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