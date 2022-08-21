تداول فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره نزال البحر الأحمر للملاكمة في الوزن الثقيل. وظهر بن سلمان برفقة رئيس فيفا، جياني انفانتينو.
فديت الضحكه وراعيها .. 😍..
ولي العهد الامير محمد بن سلمان في حضور نزال الملاكمه .. pic.twitter.com/HUbJfuKnzn
— الدم الشبابي (@saidal7hrani) August 20, 2022
واستضافت جدة السعودية نزال البحر الاحمر بين ألكسندر أوسيك، الذي يريد حسم لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، وأنتوني جوشوا.
#ولي_العهد ورئيس #فيفا و #وزير_الرياضة في مقدمة حضور #نزال_البحر_الأحمر 🥊🇸🇦🌊 pic.twitter.com/9YBynYHSUW
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) August 20, 2022
وتمكن أوسيك من الفوز على جوشوا في النزال الذي كان مقررا في ملعب توتنهام في لندن، قبل أن يتم نقله الى جدة في السعودية.