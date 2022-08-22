السعودية: جسر إغاثي عاجل إلى السودان

كل الوطن – فريق التحرير: وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتسيير “جسر جوي عاجل” لمساعدة المتضررين من الفيضانات في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي وجه “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي عاجل يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت بعض المدن والمحافظات في جمهورية السودان الشقيقة مؤخرا”.

ونقلت الوكالة عن المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على المركز عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن التوجيه “يعكس الترابط الأخوي المتين بين المملكة قيادة وشعبا بأشقائهم من الشعب السوداني”.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية