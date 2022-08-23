طائرة عمانية تحترق في الجو وطيار سوداني يتدخل..هل يعقل؟

كل الوطن – فريق التحرير: كالنار في الهشيم، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لطائرة “عمانية” مزعومة، وهي تحترق بالجو قبل أن يتمكن قائدها من الهبوط بها بسلام.

ليتضح بعد البحث والتدقيق أن المقطع مركب عبر استخدام إحدى برنامج كمبيوتر.

🔴 عاجل طائره عمانية تحترق بالجو وبفضل الله،،، ثم مهارة الطيار الكندي،، سوداني الأصل كابتن صالح محمود فتحي متولى من حلفا الجديدة الذي هبط بها بسلام وخرج جميع الركاب سالمين،،، سبحان الله pic.twitter.com/g7y4Jld87v — عبدالرحمن السلامة (@nsr599) August 21, 2022

فبعد أن زعمت عشرات المنشورات المضللة أن الفيديو لطائرة عمانية تحترق بالجو، ثم تهبط بسلام بواسطة مهارة الطيار الكندي سوداني الأصل كابتن، صالح محمود فتحي متولي، من حلفا الجديدة، والذي أخرج جميع الركاب سالمين، أكدت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية أن الفيديو المتداول مجددا بعنوان “طائرة عمانية تحترق بالجو” غير صحيح عل الإطلاق.

وأوضحت أن الفيديو الحقيقي أنتج بواسطة “برنامج لمحاكاة الطيران” يسمى (X-Plane).

يذكر أن النسخة الأصلية من الفيديو كانت نُشرت في قناة على يوتيوب في يناير عام 2020.