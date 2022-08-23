أمن الدولة السعودي يقيم حفل زواج لأحد النزلاء بسجن المباحث العامة بأبها (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أقامت رئاسة أمن الدولة في السعودية، حفل زواج لأحد نزلاء سجن المباحث العامة، بحضور ذوي العريس وعدد من النزلاء.

رئاسة أمن الدولة تقيم حفل زواج لأحد نزلاء سجن المباحث العامة بحضور ذوي العريس وعدد من النزلاء التفاصيل مع محمد الجميري@M7mdSh17#نشرة_التاسعة#MBC1pic.twitter.com/AlaR8COcRb — MBC أخبار (@MBC24News) August 22, 2022

وأوضح النزيل حمد اليامي أنه تقدم بطلب لإدارة السجن بخصوص زواجه، ليأتي الرد في فترة وجيزة بالقبول، فيما تكفلت رئاسة أمن الدولة بحفل الزفاف ودعوة عائلته.

وأقامت رئاسة أمن الدولة الحفل ونظمه نزلاء جناح “إدارة الوقت” في سجن المباحث العامة بمدينة أبها.

المصدر:”MBC”