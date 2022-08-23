  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

أمن الدولة السعودي يقيم حفل زواج لأحد النزلاء بسجن المباحث العامة بأبها (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير23 أغسطس 2022آخر تحديث : الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 10:14 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
أمن الدولة السعودي يقيم حفل زواج لأحد النزلاء بسجن المباحث العامة بأبها (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أقامت رئاسة أمن الدولة في السعودية، حفل زواج لأحد نزلاء سجن المباحث العامة، بحضور ذوي العريس وعدد من النزلاء.

وأوضح النزيل حمد اليامي أنه تقدم بطلب لإدارة السجن بخصوص زواجه، ليأتي الرد في فترة وجيزة بالقبول، فيما تكفلت رئاسة أمن الدولة بحفل الزفاف ودعوة عائلته.

وأقامت رئاسة أمن الدولة الحفل ونظمه نزلاء جناح “إدارة الوقت” في سجن المباحث العامة بمدينة أبها.

المصدر:”MBC”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة