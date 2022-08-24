الحكومة السعودية توافق على نظام السياحة الجديد.. فما هي أهدافه؟

كل الوطن – فريق التحرير: أوضحت وزارة الساحة السعودية عن أهداف نظام السياحة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء في جلسته المنعقدة برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعبر “إنفوغرافيك” نشرته في “تويتر”، بينت وزارة السياحة السعودية أن أبرز ما يتضمنه النظام الجديد هو الآتي: ”

– اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في المرافق السياحية لمواجهة المخاطر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

– إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لتوفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة”.

يساهم #نظام_السياحة_الجديد في تقديم الحلول والتسهيلات لتحقيق مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية، اطّلع على التفاصيل:#السياحة_تطور_مستمرpic.twitter.com/dSlWKjdGhV — وزارة السياحة (@Saudi_MT) August 23, 2022

– تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للاستشارات السياحية ومرافق الضيافة والأنشطة السياحية الموجودة من خلال مركز خدمة شامل ومنصة إلكترونية موحدة”، وفق الوزارة.

– وضع خطة القوى العاملة السنوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين والمعايير اللازمة من الجهة المختصة بناء على تصنيف منظمة السياحة العالمية.

– تفعيل تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة مستقبلا.

– حماية سمعة السياحة في المملكة والوجهات والمقومات السياحية وإبراز قيمتها وأهميتها”.

المصدر: “الوطن” السعودية