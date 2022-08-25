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بتوجيهات من الملك سلمان.. إجلاء المصابين السعوديين في الحادث المروري بتركيا

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الخميس 25 أغسطس 2022 - 12:19 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
بتوجيهات من الملك سلمان.. إجلاء المصابين السعوديين في الحادث المروري بتركيا

كل الوطن – فريق التحرير: أجلت المملكة العربية السعودية المواطنين المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، لاستكمال علاجهم في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن سفارة المملكة في تركيا أجلت المصابين في الحادث عبر طائرتي إخلاء طبي.

وقالت إن ذلك جاء بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

وكانت الوكالة نقلت عن سفارة المملكة في تركيا أن 18 سعوديا أصيبوا في حادث الحافلة السياحية.

وأضافت السفارة أن 6 من المصابين يتلقون العلاج، فيما خرج بقية المصابين من المستشفى، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة جراء الحادث.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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