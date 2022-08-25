مدينة الضباب.. سياحة في السعودية تحت الأمطار بعز الصيف

كل الوطن – فريق التحرير: تحت الضباب الكثيف ورذاذ المطر تقبع مدينة النماص الجبلية جنوب السعودية، حيث تشكل ملجأ سياحياً لآلاف السعوديين الهاربين إليها من الحرارة صيفا.

مدينة الضباب

وتعرف تلك المدينة “بمدينة الضباب” وتقع على بعد 120 كلم شمال مدينة أبها في جنوب غربي البلاد حيث تتسبب الرياح الموسمية الرطبة بانخفاض درجات الحرارة خلال الصيف، وفق فرانس برس.

وفي هذا السياق، قال المواطن السعودي عبدالله العنيزي، وهو يرتدي سترة ثقيلة فوق ثوبه ويجلس برفقة أصدقائه في متنزه بين الأشجار “درجة الحرارة هنا 20 فقط”.