  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

السعودية.. وصول سفينة “جلالة الملك الجبيل” الأحدث عالميا في طرازها القتالي

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الخميس 25 أغسطس 2022 - 2:44 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
السعودية.. وصول سفينة “جلالة الملك الجبيل” الأحدث عالميا في طرازها القتالي

كل الوطن – فريق التحرير: وثق مقطع فيديو لحظة وصول سفينة “جلالة الملك الجبيل” العسكرية الجديدة إلى السعودية، قادمة من إسبانيا.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها بعض الصفحات الإعلامية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي فإن “هذه السفينة تعد الأحدث عالميًا في طرازها القتالي، وهي باكورة مشروع سفن السروات التي تشمل تصنيع وبناء 5 قطع بحرية حديثة، وتمتلك قدرات للتعامل مع كافة التهديدات، وتضم أحدث الأنظمة القتالية على متنها ويبلغ طولها 97 متراً وبوزن 2500 طن”.

وكان السفير السعودي لدى إسبانيا، عزام بن عبد الكريم القين، قد شارك في تدشين هذه السفينة عند إنزالها المياه هناك.

وكانت السعودية قد وقعت مع شركة Navantia الإسبانية عام 2018 عقودا لتطوير 5 فرقاطات حربية جديدة لصالح الجيش السعودي، وبلغت قيمة العقود نحو 1.8 مليار يورو.

ويمكن للسفن المذكورة الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وهي مسلحة بمدافع من عيار 35 و76 ملم، وصواريخ مضادة للسفن، وصواريخ ESSM المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة