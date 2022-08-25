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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : الخميس 25 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الديوان الملكي في السعودية يوم الخميس، وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.
وقال الديوان في بيان إنه سيصلى عليها يوم الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

المصدر: واس

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