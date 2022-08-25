الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الديوان الملكي في السعودية يوم الخميس، وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.

وقال الديوان في بيان إنه سيصلى عليها يوم الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الجمعة الموافق 28 / 1 / 1444هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.#واسpic.twitter.com/4evmjBdXNc — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 25, 2022

المصدر: واس