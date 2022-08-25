في أول بيان له .. محامي قاتل نيرة أشرف بمصر يكشف عن ثغرة في القضية

كل الوطن – فريق التحرير: أصدر المحامي المصري أشرف نبيل محامي محمد عادل المتهم بقتل نيرة اشرف، فتاة جامعة المنصورة في مصر، بيانا قبل إيداع مذكرة النقض على الحكم الصادر بإعدامه.

وقال نبيل في بيانه: “ننبه ونشدد في التنبيه على مستخدمي الفيس بوك للتعبير عن تضامنهم مع القضية أو تعاطفهم مع المتهم .. وعدم إرسال أي رسائل او تعليقات بأي من الصور التي تتناول بالإساءة للمجنى عليها رحمها الله أو أسرتها أو أي من عائلتها أو محاميها أو المتعاطفين معها وإلا سيتعرض للحذف والحظر من جانبنا”.

وتابع: “وننبه ونشدد أيضًا على عدم إرسال أي رسائل تشمل الاقتراحات أو وجهات النظر التي يدعى البعض أنها أدلة قد تفيد القضية مدعومة بفيديوهات وخلافة فمكتبنا ليس بحاجة إلى آرائكم واقتراحاتكم وان كانت مجهود يشكر لكم الا انه يسبب لنا الازعاج دون داعي”.

وأضاف: “نحن لن نسمح ابدا بأن يتخذ من صفحتنا محاولة لتدشين فريق ليناهض فريق اخر بين مؤيد ومعارض فالدور الذى نقوم به هو دور قانوني قائم على العلم والفهم والسعي إلى تحقيق العدالة بكامل النزاهة دون الانحياز او الانقسام او الانضمام لمناصرة فريق على فريق فدورنا هو ملف القضية”.

وكان قد فجر أشرف نبيل محامي محمد عادل المتهم بقتل نيرة اشرف فتاة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام من محكمة أول درجة، مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرا إلى أنه وضع يده على ثغرة ستبطل محاكمة موكله والحكم الصادر بالإعدام.

وصرح أشرف نبيل، قائلا: “ثلاث ثواني فقط من وقائع الجلسة الأولى المذاعة على الهواء مباشرة وفقا لتصريح المحكمة تبطل محاكمة محمد عادل برمتها وتبطل الحكم الصادر بالإعدام وتستوجب نقض الحكم وفقا لصحيح القانون”.

وكان محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف حرر توكيلا رسميا بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمحامي أشرف نبيل للطعن في حكم إعدامه أمام محكمة النقض.

المصدر: مصر تايمز